Очередное шествие «Бессмертного полка» перенесено на следующее 9 мая. Это связано с эпидемией коронавируса, сообщил исполком общероссийского общественного движения.

Президент Владимир Путин поддержал это предложение. Во время общения с работниками судостроительного завода «Залив» в Керчи он сказал, что из-за эпидемиологической ситуации невозможно прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году, и пообещал, что в следующем году, когда здоровью людей ничто не будет угрожать, «Бессмертный полк» пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

Ранее Путин предлагал провести шествие 26 июля, в День ВМФ. Однако позднее организаторы отказались от этого плана.