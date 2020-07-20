Координатора проекта «Правозащита Открытки» Прянишникова вызвали в СК для проведения генотипической экспертизы

Координатора проекта «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова вызвали в следственный комитет для проведения генотипической экспертизы в рамках расследования дела ЮКОСа 2003 года. Для этого следователям понадобились его отпечатки пальцев и образец слюны. Об этом сам Прянишников сообщил интернет-изданию «МБХ медиа». Он предположил, что «таким образом хотят, видимо, установить принадлежность изъятой техники».

Ранее в рамках этого же дела в квартирах у родственника Прянишникова в Томске прошло три обыска. Во время каждого из них изымали все мобильные устройства, планшеты, ноутбуки, включая детские, которые, по словам юриста, используются только для игр.