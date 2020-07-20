Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку

Решение он принял после совещания с губернатором, посвященного ситуации с коронавирусом в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Там отметили, что заявление уже подписано. По словам Ахметчина, он понял, что ему было высказано недоверие.

Об отставке Ахметчина стало известно спустя несколько дней после его обращения к губернатору Красноярского края Александру Уссу по поводу, как он считает, недостоверной информации по короновирусу, которую дает региональный Минздрав. Ахметчин предупредил, что после возвращения жителей из отпусков может произойти вспышка заболевания, а медучреждения уже перегружены. В этой связи он попросил помощи у властей региона.

Напомню, в июне Ринат Ахметчин стал фигурантом уголовного дела после разлива топлива на ТЭЦ в Норильске.