Михаил Дегтярев назначен врио губернатора Хабаровского края

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Тем же указом «в связи с утратой доверия» отстранен от должности арестованный губернатор края Сергей Фургал.

Во время разговора с Путиным, который прошел в режиме видеоконференции, Дегтярев поблагодарил главу государства за оказанное доверие, отметив, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край и пообещав через месяц доложить о состоянии дел.