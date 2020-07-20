Профессор ВШЭ Гусейнов заявил, что его слова «вырваны из контекста» и интерпретированы неправильно

Профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов заявил, что его слова о теракте на Дубровке в 2002 году были «вырваны из контекста» и интерпретированы неправильно. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметив, что он лишь пытался объяснить причины захвата, а не оправдывал теракт.

«Мои слова вырваны из контекста, просто полностью оболгали, они приписали то, чего я не говорил. Если они считают, что объяснение терроризма — это оправдание терроризма, так это полный идиотизм. Поэтому я даже не хочу ничего комментировать», — сказал профессор.

ВШЭ намерена дать правовую оценку высказываниями профессора Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.

Ранее Гасан Гусейнов в Facebook объяснил теракт на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». 23 октября 2002 года было захвачено здание театрального центра в Москве, где находились 912 участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост».