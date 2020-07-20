В Москве на 72-м году жизни умер известный телеведущий Александр Беляев. Он рассказывал о погоде на телеканале НТВ. С 2011 года Беляев боролся с онкологическим заболеванием. В последние дни он находился в реанимации, — сообщает РБК.
2020-07-20T16:05:54+03:00
2020-07-20T16:05:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 20 июля 2020
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