Путин уволил Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия»

Президент Путин уволил хабаровского губернатора Сергея Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Дегтярев, депутат Госдумы от ЛДПР. Одной из главных задач Дегтярев считает борьбу с коронавирусом в регионе. Дегтярев пообещал президенту через месяц доложить о состоянии дел в регионе.

Мизаил Дегтярев однозначно справится со всеми поставленными задачами. В этом уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кроме того, как сказал нам Жириновский, это назначение позволит укрепить влияние партии в стране. ириновский также добавил, что Дегтярев на данный момент является самым молодым губернатором.

Досрочные выборы губернатора пройдут в сентябре 2021 года — уточнили в ЦИКе.