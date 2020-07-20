Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова. Уголовное дело в отношении Ефремова будет направлено в Пресненский суд Москвы.
2020-07-20T16:01:06+03:00
2020-07-20T16:03:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2679411-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:01, 20 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ «Случилось то, что случилось»: полпред Трутнев прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Вице-премьер рассказал о своих претензиях к работе краевого правительства, о реакции на уличные выступления в поддержку Сергея Фургала, о возможности замены управленческой команды в регионе и о ситуации с коронавирусом…