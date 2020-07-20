Рособрнадзор отчитался о том, что ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам прошли без сбоев. Единый госэкзамен сегодня сдавали около 240 тысяч человек. Результаты станут известны до 2 августа
2020-07-20T15:33:53+03:00
2020-07-20T15:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 20 июля 2020
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