Власти Санкт-Петербурга подтвердили смерть 23 медиков от коронавируса. Семьи получат денежные компенсации, — сообщает ТАСС. По официальной информации в Петербурге заразились коронавирусной инфекцией более 3 с половиной тысяч медицинских работников.
2020-07-20T15:33:28+03:00
2020-07-20T15:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 20 июля 2020
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