Власти Санкт-Петербурга подтвердили смерть 23 медиков от коронавируса. Семьи получат денежные компенсации, — сообщает ТАСС. По официальной информации в Петербурге заразились коронавирусной инфекцией более 3 с половиной тысяч медицинских работников.