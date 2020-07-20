Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев принял предложение президента и согласился временно возглавить Хабаровский край. Он заявил, что готов немедленно вылететь в регион.

Выборы губернатора Хабаровского края состоятся в единый день голосования в сентябре 2021 года, — сообщили РИА в Центризбиркоме. .