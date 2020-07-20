СК принял решение об освобождении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Худякова

Следственный комитет принял решение об освобождении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Максим Пашков.

«Объем обвинения изменился в сторону смягчения и было принято решение, что содержание Худякова под стражей нецелесообразно. Решение подписано, отправлено для исполнения в органы ФСИН. Как только дойдет до следственного изолятора, тут же его освободят», — сказал он.

Администратор проекта «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков был арестован о делу о распространении порнографии. Также по нему проходит руководитель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, против которого возбуждено четыре уголовных дела, среди прочего ему вменяют вымогательство и распространение порнографии. В поддержку Воронцова в Москве и Санкт-Петербурге в мае и в июне проходили одиночные пикеты, их участников задерживали.