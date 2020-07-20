Защита надеется добиться встречи с журналистом Сафроновым в СИЗО в ближайшие дни

Защита журналиста Ивана Сафронова надеется добиться встречи с ним в СИЗО «Лефортово» в ближайшие дни. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат журналиста Иван Павлов.

«Мы в среду запланировали визит в СИЗО Лефортово, надеемся увидеть Ивана и наконец поработать, потому что у нас до сих пор такой возможности не было, все наши встречи происходили в рамках судебных заседаний или следственных действий. Мы попытаемся пробраться к нему в Лефортово. Мы обратились к соответствующим ходатайством к руководителю СИЗО Лефортово, чтобы он нам разрешил проводить встречу не через перегородку, а в отдельном кабинете, что было до всех пандемийных ограничений, чтобы условия наших встреч были хоть как-то похожи на рабочую обстановку», — сказал он.

Адвокат добавил, что Сафронова продержали две недели в карантине и завтра журналиста переведут в двухместную камеру Российские спецслужбы обвиняют бывшего корреспондента «Коммерсанта» Ивана Сафронова в шпионаже в пользу Чехии. Журналист арестован в начале июля по делу о госизмене.