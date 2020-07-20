В российском МИДе призвали отказаться от кибератак на объекты здравоохранения на период эпидемии коронавируса

При этом в ведомстве одновременно отвергли обвинения в подобных действиях в отношении ряда стран.

Призыв к «цифровому перемирию» дипломаты обосновывают тем, что в период потрясений наподобие эпидемии коронавируса риски и последствия кибератак особенно возрастают. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» сказал директор департамента международной информационной безопасности Андрей Крутских. Он убежден: за государствами необходимо закрепить обязательство воздерживаться от кибернападений на медицинские объекты и на инфраструктуру, которая обеспечивает жизненно важные сферы. Например, банковскую и финансовую.

В то же время схожие обвинения в адрес России Крутских назвал политически мотивированными. Так он отреагировал на претензии Великобритании в том, что Россия якобы пытается похитить информацию о разработке вакцины от коронавируса. А обвинения в кибератаках на Бундестаг в 2015 году в МИДе считают попыткой «дискредитировать Россию». Речь идет об атаке, в ходе которой у депутатов были украдены как минимум 16 Гбайт данных, в том числе личные письма.

В июне правительство Германии предложило Евросоюзу ввести санкции против лиц, причастных к хакерской атаке на немецкий парламент. Незадолго до этого генпрокуратура страны объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, которого власти ФРГ подозревают в причастности к атаке.