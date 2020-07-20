Президент Путин объявил, что шествие Бессмертного полка из-за ситуации с коронавирусом придется перенести на следующий год. По словам Путина, такие мероприятия нельзя проводить любой ценой

Путин пообещал, что шествие Бессмертного полка в будущем году пройдет «широко, мощно и красиво».

Путин утверждает также, что ни парад Победы, ни голосование по поправкам к Конституции не привели к вспышке коронавируса в России. По словам президента, это связано с тем, что строго соблюдались требования санитарных врачей, ученых и специалистов ВОЗ.