Президент Путин назвал правильным решение организаторов перенести акцию «Бессмертный полк» на следующий год

Путин пообещал, что в 2021 году шествие пройдет «мощно и красиво».
Ранее акцию планировалось провести 26 июля, однако на прошлой неделе стало известно об отмене шествия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
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Путин пообещал, что в 2021 году шествие пройдет «мощно и красиво».
Ранее акцию планировалось провести 26 июля, однако на прошлой неделе стало известно об отмене шествия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
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