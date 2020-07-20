Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ 6 американских и 1 британской некоммерческой организации

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России шести американских и одной британской некоммерческой организации. Среди них буддийское сообщество «Родники Дракона» и «Друзья Фалуньгун». «Фалуньгун» – это религиозное движение, возникшее в Китае в начале 90-х годов, с 1999 года организация запрещена в КНР, а ее последователей подвергают уголовному преследованию.