Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ 6 американских и 1 британской некоммерческой организации

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России шести американских и одной британской некоммерческой организации. Среди них буддийское сообщество «Родники Дракона» и «Друзья Фалуньгун». «Фалуньгун» – это религиозное движение, возникшее в Китае в начале 90-х годов, с 1999 года организация запрещена в КНР, а ее последователей подвергают уголовному преследованию.
2020-07-20T14:48:02+03:00
2020-07-20T14:48:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:48, 20 июля 2020
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