ВШЭ намерена дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году

Высшая школа экономики намерена дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году, — сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью университета Андрея Лаврова.

Комментируя один из постов в Фейсбуке, профессор Гусейнов назвал теракт «национально-освободительной борьбой чеченского народа».

Представитель Вышки заявил, что университет считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов.