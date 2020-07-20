ВШЭ: Российская элита готова была пойти на многое, в том числе введение несертифицированной вакцины

Российская элита готова была пойти на многое, в том числе введение несертифицированной вакцины, чтобы не заразиться коронавирусом. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доцент Высшей школы экономики Сергей Давыдов.

«Элита была действительно очень сильно обеспокоена этой инфекцией, потому что прежде всего она ударила по ней, и многие люди, которые отдыхают заграницей, были одними из первых потенциальных носителей и распространителей. На этой волне могли происходить многие удивительные вещи», — сказал он.

По утверждению агентства «Блумберг», российская элита уже с апреля имеет доступ к вакцине от коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в администрации Владимира Путина никто прививку экспериментального препарата не делал. Впрочем, он не исключил, что возможно, доступ к лекарству могли получить кто-то из представителей финансовой элиты страны. В частности, пресс-секретарь президента подтвердил, что слышал о том, что директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев вводил себе несертифицированную вакцину от коронавируса, клинические испытания которой закончились только сегодня.