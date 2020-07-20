В Киеве сегодня открыли памятник журналисту Павлу Шеремету, убитому четыре года назад

Виновные в убийстве до сих пор не найдены.

Памятный знак установили на улице Ивана Франко — неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где он был убит. Автор мемориала — известный украинский скульптор Назар Билык. Памятник выполнен в лаконичном стиле — белый лист бумаги с именем погибшего.

Павел Шеремет — белорусский, российский и украинский журналист — погиб в Киеве 20 июля 2016 года. После того, как в его машине сработало взрывное устройство. В декабре прошлого года Украинские правоохранительные органы сообщили, что подозревают в убийстве Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе. Заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал гибель журналиста позором для Украины и призвал правоохранительные органы найти виновных в убийстве Павла Шеремета.