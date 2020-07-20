Пассажирский автобус этим утром протаранил остановку на юго-востоке Москвы

По данным столичной мэрии, погибла пожилая женщина , еще три человека пострадали. По предварительным данным водитель автобуса не справилась с управлением. Предположительно, она перепутала педали газа и тормоза, — сказал источник агентства «Интерфакс».

Водитель обладала достаточным стажем, была в автопарке на хорошем счету, правил дорожного движения не нарушала.

Тем временем, МВД считает невыполнимым поручение Владимира Путина о снижении смертности на дорогах. Ведомство просит ослабить требования в рамках национальных проектов, — пишет газета «Ведомости».

Ранее в ГИБДД говорили, что смертность на российских дорогах понемногу сокращается, однако все еще наблюдается рост аварий по вине водителей автобусов и рост ДТП с детьми.