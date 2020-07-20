Суд во Владивостоке назначил первый административный арест участнику акции в поддержку Фургала

Суд во Владивостоке назначил первый административный арест участнику акции в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала. Активист утверждает, что его избили при задержании полицейские.

5 суток ареста получил сотрудник дальневосточного отделения РАН Антон Расин – его задержали на воскресной акции в защиту Фургала во Владивостоке. Изданию VL.ru сам активист рассказал, что его задержали уже после митинга. Сначала двое в штатском потребовали пройти с ними. Не представились, документы не предъявили, после этого сразу начали бить. Били целенаправленно, кулаком в лицо». Потом подошли два полицейских в форме, на Расина надели наручники, запихнули в машину и увезли. Побои ему зафиксировать пока так и не дали. Фотографии Ресина с гематомами на лице опубликовали СМИ. При этом суд признал активиста виновным в неповиновении сотрудникам полиции. Это первый арест, назначенный участнику акций в поддержку Сергея Фургала. Причем масштабные протесты в самом Хабаровске по-прежнему не пресекаются силовиками. В других городах все иначе. В Перми, по данным «Новой газеты» накануне задержали 12 участников акции солидарности с протестующими Хабаровска. Среди них было трое несовершеннолетних. Ряд активистов заявили о физическом насилии и психологическом давлении со стороны полицейских.

В Хабаровске протесты продолжаются более недели. На субботний митинг пришло несколько десятков тысяч человек – это была одна из крупнейших акций в истории города. Полиция в нее не вмешивалась.

Власти хотят хитростью подавить народные выступления в Хабаровске, — отмечают некоторые зарубежные наблюдатели.

Для главных каналов страны протестов не существует – ни в новостях, ни в многочисленных политических шоу, — пишет немецкое издание Штерн. – На площади перед зданием правительства убрали крышки с канализационных люков, а в минувшую среду сразу в трех районах города полностью отключили электричество. Газета Питсбург Пост пишет, что местные власти пытаются удержать людей дома говоря об опасности заражения коронавирусом и о некой террористической угрозе. Издание сообщает, что арестованного Сергея Фургала считают по-настоящему «народным губернатором», который урезал себе зарплату, распорядился продать дорогую яхту, приобретенную прежней администрацией, и значительно сократил цены на авиабилеты для жителей края.

Протесты подрывают усиленно распространяемый все последнее время имидж Путина как символа стабильности. Против обыкновения, так называемые несанкционированные выступления в Хабаровске не подавляются из опасений еще больше рассердить людей на улицах, — передает корреспондент Би-би-си.

Массовые выступления в городе могут усилить антипутинские настроения в удаленных регионах страны, — считает обозреватель журнала Экономист.

Британская Гардиан напоминает, что на прошедшем голосовании за поправки в Конституцию жители Хабаровского края продемонстрировали самый низкий по стране процент участия и наименьшую поддержку президента Путина.

Лидер российской рок-группы ДДТ выступил в поддержку протестующих жителей Хабаровска. Юрий Шевчук назвал борьбу хабаровчан правильной.

«Многие неравнодушные люди в нашей стране глубоко сочувствуют событиям, которые происходят сейчас в славном городе Хабаровске. Питерские музыканты в лице группы ДДТ всячески поддерживают вашу борьбу за справедливость. Добра вам и удачи. Хабаровск, ты не один!»

Акции протеста продолжаются в Хабаровске с 11 июля. Повод стал арест губернатора края Сергея Фургала.