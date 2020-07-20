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Эксклюзив Эха 14:03, 20 июля 2020

Агентство «Блумберг» утверждает, что российская элита уже с апреля имеет доступ к вакцине от коронавируса

В Минздраве это отрицают.

В число добровольцев, на которых испытывают экспериментальную вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра имени Гамалеи, по сведениям американского агентства «Блумберг» , в Росси включили топ-менеджеров крупных компаний и правительственных чиновников. В публикации говорится, что подтверждения этому удалось найти у десятков участников закрытой программы, но их имена не раскрываются. Отмечается, что это программа, с одной стороны, не была частью официальных исследований, а с другой, она не являлась коммерческим проектом – как утверждается, с участников деньги не брали. При этом они подписывали документы, что знают о возможных рисках. Один из топ-менеджеров сообщил, что решил сделать прививку, чтобы участвовать в деловых встречах. По его словам, побочных эффектов не было. Некоторые участники эксперимента сообщили агентству, что у них была высокая температура и мышечные боли. Другие рассказали, что отказались от вакцинации из-за того, что ее безопасность не подтверждена. В публикации упоминаются компании «Русал» и «Фосагро», они от комментариев «Блумбергу» отказались.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил РИА «Новости», что вакцина от коронавируса в гражданский оборот еще не выпущена и ее применение вне рамок клинических исследований пока невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в администрации Владимира Путина никто прививку экспериментального препарата не делал. Впрочем, он не исключил, что возможно, доступ к лекарству могли получить кто-то из представителей финансовой элиты страны.

Песков также добавил, что вводить несертифицированный препарат президенту России было бы неразумно.

В Минздраве отрицают факты, которые были перечислены в публикации агентства Bloomberg, также не подтверждают это и в тех организациях, где проводились клинические испытания, а это, в частности, Центр имени Гамалеи и Сеченовский университет.

Между тем, еще два месяца назад политолог Валерий Соловей утверждал в эфире «Эха Москвы», что по его данным, часть российской элиты могла получить лекарства от коронавируса.

Клинические испытания новых вакцин всегда сопровождены определенными рисками, — сказал «Эху Москвы» вирусолог Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

. Результаты первых испытаний вакцины от коронавируса позволяют продолжить дальнейшие проверки. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог НИИ им. Гамалея Анатолий Альтштейн.

«Любое лекарство, любая вакцина имеет свои осложнения, свои противопоказания, это закон. Те испытания, которые были проведены, показывают, что какой-то тотальной угрозы от этой вакцины нет. Двадцать человек прошли без всяких серьезных, тяжелых патологий, был у кого-то небольшое повышение температуры, боль на месте инъекции, может быть, головка заболела, но в целом вакцина показала себя достаточно безопасной для того, чтобы продолжать проверки, чтобы можно было ее теперь использовать шире и наблюдать за ее эффективностью», – сказал он.

Ранее Минобороны отчиталось о завершении испытания вакцины от коронавируса на добровольцах, там отметили, что человек хорошо переносит компоненты препарата. Вакцина, о которой идет речь в заявлениях Минобороны, была разработана совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ее начали испытывать в середине июня.

Он рассказал, что те данные, которые сейчас имеются, позволяют продолжить исследования, чтобы затем выпустить вакцину в массовое производство.

Российская элита действительно могла пойти на многое, чтобы не заразиться коронавирусом. Такое мнение «Эху Москвы» высказал доцент Высшей школы экономики Сергей Давыдов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев вводил себе несертифицированную вакцину от коронавируса, клинические испытания которой закончились только сегодня.



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