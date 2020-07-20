Кремль надеется, что урегулирование армяно-азербайджанско конфликта приведет к восстановлению мирных отношений

В Кремле выразили надежду, что урегулирование конфликта на армяно-азербайджанской границе приведет к восстановлению мирных отношений между выходцами из этих стран в России. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете, что в Москве и в целом в России живет много азербайджанцев и много армян, я имею в виду те, кто граждане Российской Федерации, помимо мигрантов. Они все уважаемые члены нашего общества. Очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих наших граждан безучастными и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют, но вы знаете, что Российская Федерация призвала обе стороны к сдержанности, к незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и к прекращению любых проявлений насилия. Поэтому мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло», — сказал он.

В минувшие выходные более 50 фур с фруктами из Армении не пропустили в подмосковный сельхозмегамаркет «Фуд Сити», которым владеют выходцы из Азербайджана. Министерство экономики Армении и посольство страны в России предложили перевезти большегрузы в другие торговые центры, а представители армянской диаспоры призвали покупать фрукты и овощи там. В ситуацию вмешались московские власти. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк после консультаций с заинтересованными сторонами заявил, что никаких проблем нет и товар уже распродан, а новые партии продукции продолжают пребывать. Это же в интервью «Эху Москвы» подтвердил и посол Армении Вардан Тоганян.