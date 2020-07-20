В Иране казнен Махмуд Мусави Маджд, бывший переводчик, признанный виновным в шпионаже в пользу США и Израиля

Как утверждает обвинение, Маджд передавал иностранным разведкам информацию об иранском вооружении и перемещении высокопоставленных военных, в том числе данные о генерале Сулеймани. В то же время непосредственно с гибелью генерала Маджд не связан. Его арестовали еще в 2018 году.