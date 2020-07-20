Семь российских граждан находятся на судне, захваченном пиратами у берегов Бенина, — сообщает российское посольство в Нигерии. Танкер под флагом Либерии был атакован в 200 морских милях южнее Лагоса. Владеет судном греческая компания, ее представители уже заверили, что сделают все возможное для освобождения моряков.