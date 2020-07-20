Семь российских граждан находятся на судне, захваченном пиратами у берегов Бенина, — сообщает российское посольство в Нигерии. Танкер под флагом Либерии был атакован в 200 морских милях южнее Лагоса. Владеет судном греческая компания, ее представители уже заверили, что сделают все возможное для освобождения моряков.
2020-07-20T13:34:59+03:00
2020-07-20T13:34:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2679309-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 20 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ «Случилось то, что случилось»: полпред Трутнев прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Вице-премьер рассказал о своих претензиях к работе краевого правительства, о реакции на уличные выступления в поддержку Сергея Фургала, о возможности замены управленческой команды в регионе и о ситуации с коронавирусом…