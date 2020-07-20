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13:34, 20 июля 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил первого за 12 лет посла в США

Дипломатическое представительство возглавит заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и сократили состав диппредставительств после дипломатического скандала в 2008 году.



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