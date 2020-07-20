В Кремле отрицают, что подписан указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края

В Кремле отрицают, что уже подписан указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Об этом, в частности, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он утверждает, что президенту докладывают о митингах в Хабаровске, и при этом государственные телеканалы не являются основным источником информации.

Песков добавил, что президент пока не планирует ехать в Хабаровский край. При этом он подчеркнул, что политики должны разговаривать с гражданами, этот диалог должен быть постоянным.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский утверждал, что исполняющий обязанности главы Хабаровского края будет назначен в понедельник и это будет представитель ЛДПР.