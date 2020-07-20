Песков: Есть обнадеживающие результаты опробирования вакцины, но о массовой вакцинации говорить рано

По словам брифинге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уже есть обнадеживающие результаты опробирования вакцины от коронавируса, однако о массовой вакцинации говорить рано. Об этом пресс-секретарь сообщил на брифинге, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

«Она (вакцина – ЭМ.) действительно существует и действительно в России на выходе несколько вакцин, об этом наши медицинские власти уже сообщали, действительно несколько вакцин находятся на различных стадиях опробирования. Некоторые стадии уже завершились, есть весьма обнадеживающие результаты этого экспериментального использования. Вместе с тем пока нету ни одной вакцины, которая уже завершила полный этап тестирования. Поэтому пока еще рано говорить о вакцинации, нужно дождаться завершения и уже официального утверждения этой вакцины, выполнения всех необходимых процедур, чтобы она уже могла поступить для массовой вакцинации», — сказал он.

Д.Песков подчеркнул, что, когда появится вакцина, она будет доступна «в первую очередь для тех, кто больше всего нуждается в этой вакцине, — люди, которые относятся к группам риска и так далее».