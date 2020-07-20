Генсек ООН: Бедным странам будет тяжелее всего оправиться после эпидемии коронавируса

С таким заявленим выступил генсек ООН Антонио Гутерриш в эфире Евроньюз.
Гутерриш добавил, что сегодня 26 богатейших людей Земли сосредоточили в своих руках половину мировых богатств.
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С таким заявленим выступил генсек ООН Антонио Гутерриш в эфире Евроньюз.
Гутерриш добавил, что сегодня 26 богатейших людей Земли сосредоточили в своих руках половину мировых богатств.
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