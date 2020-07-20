Только по официальным цифрам уровень безработицы в Москве из-за эпидемии подскочил в 6,5 раз

Об этом свидетельствуют данные столичной мэрии.

Почти 3% составляет уровень зарегистрированной безработицы среди экономически активного населения столицы. Как отмечает агентство «Интерфакс», до начала эпидемии этот показатель составлял менее половины процента. В сообщении городской администрации отмечается, что с начала введения в городе режима ограничительных мер люди стали чаще обращаться в службу занятости за помощью и материальной поддержкой. Именно от количества таких обращений и отталкивается статистика. Пособие по безработице в Москве сейчас составляет почти 20 тысяч рублей, а порядок его получения, утверждается на сайте мэрии, был значительно упрощен. Теперь же с постепенным снятием карантинных мер поступает все меньше обращений – в апреле их поступало до 1,5 тысяч в день, а сейчас почти на 90% меньше. В мэрии это связывают с оживлением рынка труда и возвращением города к привычной жизни. Всего в Москве почти 200 тысяч человек числятся как безработные и стоят на учете в центре занятости.

По данным Росстата, в июне уровень безработицы в стране достиг максимума максимума за 8 лет. Начиная с мая количество людей, оставшихся без работы, увеличилось почти на 100 тысяч человек.