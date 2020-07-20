В квартире на Кутузовском проспекте в Москве обнаружили тело преподавателя ВГИК Иды Щур

По данным полиции, она скончалась от множественных ножевых ранений. 90-летняя Ида Щур более полувека преподавала в Институте кинематографии историю культуры. Возбуждено дело по статье об убийстве.
2020-07-20T13:02:43+03:00
2020-07-20T13:02:43+03:00
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13:02, 20 июля 2020
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