Власти Чечни подарили дом жителю Гудермеса, чью жену Мадину Умаеву нашли погибшей

Ее мать выдвигала версию об убийстве дочери самим мужем.

Дом для Висхаджи Хамидова и его семьи построил Фонд имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, говорится в репортаже телеканала «Грозный». В доме уже есть мебель, а к нему прилагается земельный участок для ведения хозяйства.

Такой подарок Хамидову власти республики сделали спустя немногим более месяца после того, как его жену Мадину Умаеву нашли мертвой. Ее мать рассказывала интернет-изданию «Кавказский узел», что незадолго до смерти у Умаевой был конфликт с мужем и его родственниками. Поводом стала покупка телевизора на средства из детского пособия.

Мать утверждала, что ее дочь неоднократно избивали, а сама она могла погибнуть от рук своего мужа, от которого она неоднократно пыталась уйти. Но в конце июня она принесла извинения главе Чечни Рамзану Кадырову за эти предположения: это было показано в эфире телеканала «Грозный». Сам лидер республики распорядился забрать у потерявшей дочь матери ее внуков и передать их Хамидову.

Тем временем родственники Умаевой ранее настояли на эксгумации ее тела, но результаты экспертизы до сих пор неизвестны.