Путину докладываются и официальные оценки численности митингов в Хабаровске, и оценки наблюдателей

Президенту Владимиру Путину докладываются как официальные оценки численности митингов в Хабаровске, так и оценки наблюдателей и организаторов акций. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете, что цифры, которые дают иногда наблюдатели или организаторы, или участники тех или иных событий, зачастую отличаются от официальных цифр, которые дают органы внутренних дел. Эти различия случаются повсеместно. Всегда и те, и другие цифры докладываются президенту. Президент, как мы говорили неоднократно, получает информацию о жизни региона из множественных источников», — сказал он.

Д.Песков также отметил, что президент «регулярно получает видео-дайджесты об информационных выпусках российского телевидения». При этом пресс-секретарь отказался комментировать редакционную политику телеканалов, которые не освещают стихийные митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.