Газета «КоммерсантЪ» пишет, что в открытый доступ попали сведения о 20-ти миллионах пользователей бесплатных VPN-сервисов. Это интернет-ресурсы, которые помогают обходить блокировки, а также при необходимости сохранять анонимность в интернете. Эксперты, опрошенные газетой, говорят, что в России подобные системы популярны из-за большого количества заблокированных зарубежных сайтов. При этом среди пользователей тех сервисов, чьи данные утекли в сеть, могут быть десятки или даже сотни тысяч россиян. Этот инцидент к всплеску рассылок со спамом, а также к шантажу пользователей, — не исключили специалисты.
2020-07-20T12:34:55+03:00
2020-07-20T12:34:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 20 июля 2020
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