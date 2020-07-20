Газета «КоммерсантЪ» пишет, что в открытый доступ попали сведения о 20-ти миллионах пользователей бесплатных VPN-сервисов. Это интернет-ресурсы, которые помогают обходить блокировки, а также при необходимости сохранять анонимность в интернете. Эксперты, опрошенные газетой, говорят, что в России подобные системы популярны из-за большого количества заблокированных зарубежных сайтов. При этом среди пользователей тех сервисов, чьи данные утекли в сеть, могут быть десятки или даже сотни тысяч россиян. Этот инцидент к всплеску рассылок со спамом, а также к шантажу пользователей, — не исключили специалисты.