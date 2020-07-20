В России с сегодняшнего дня заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо

Владелец такой машины будет платить за переоборудование, согласно постановлению правительства, только 10%. Ранее с предложением повысить субсидию на перевод машины с бензина на газ выступил министр энергетики Александр Новак. Он уверен, что такая мера поможет как обычным людям, так и малому бизнесу сэкономить почти две трети расходов на топливо.