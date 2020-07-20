В России с сегодняшнего дня заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо

Владелец такой машины будет платить за переоборудование, согласно постановлению правительства, только 10%. Ранее с предложением повысить субсидию на перевод машины с бензина на газ выступил министр энергетики Александр Новак. Он уверен, что такая мера поможет как обычным людям, так и малому бизнесу сэкономить почти две трети расходов на топливо.
2020-07-20T12:34:14+03:00
2020-07-20T12:34:14+03:00
https://echo.msk.ru/news/2679271-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 20 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ «Случилось то, что случилось»: полпред Трутнев прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Вице-премьер рассказал о своих претензиях к работе краевого правительства, о реакции на уличные выступления в поддержку Сергея Фургала, о возможности замены управленческой команды в регионе и о ситуации с коронавирусом…
Спасти свободную Хабару или возможен ли договор с властью Нужно дать возможность хабаровчанам провести преобразования, которые они считают нужными. Затем по их пути смогут пойти и другие, готовые к этому регионы. Так без потрясений и силового давления мы встанем на долгожданный путь Российских преобразований…