Министерство юстиции России потратило в прошлом году более миллиарда рублей на выплаты по решениям ЕСПЧ

Это две трети от всей суммы, которая была зарезервирована на эти цели, — говорится в отчете Счетной палаты. В свою очередь, по данным Страсбургского суда, четверть из почти 60-ти тысяч заявлений, которые находились в прошлом году на рассмотрении, касается России.