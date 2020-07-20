Уровень безработицы в Москве с начала пандемии коронавируса вырос почти до 3%

Он увеличился примерно в 6,5 раз, — передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные московской мэрии. После введения ограничительных мер в столице люди стали чаще обращаться в службу занятости за помощью и материальной поддержкой. После того, как часть мер ослабили, количество обращений сократилось почти на 90%., — сказала вице-мэр Анастасия Ракова. Сейчас ежедневно за пособием обращаются около полутора тысяч человек. Во время пандемии пособие по безработице в Москве с учетом городских и федеральных выплат было повышено до 19,5 тысяч рублей в месяц.