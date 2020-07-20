Лидеры стран Евросоюза намерены сегодня вновь собраться, чтобы обсудить финансовые вопросы

В ходе встреч на прошлой неделе они не смогли договориться по проекту бюджета на ближайшие 7 лет, а также о размере помощи странам, пострадавшим от коронавируса. Сегодня в Брюсселе стартует уже четвертый день саммита.
2020-07-20T12:31:48+03:00
2020-07-20T12:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 20 июля 2020
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