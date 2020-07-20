В Киеве установили мемориал в память о журналисте Павле Шеремете

Он находится на улице Ивана Франко, на месте, где ровно 4 года назад был убит Шеремет. Как пишет местное интернет-издание «Украинская правда», памятный знак выполнен в виде белого листа бумаги с именем и фамилией журналиста и датой его смерти.

20 июля 2016-го года в автомобиле, в котором находился Шеремет, сработало взрывное устройство. По данным следствия, к покушению причастны несколько человек, которые до этого участвовали в операции в Донбассе. В полиции говорят, что основным мотивом убийства была попытка дестабилизировать ситуацию в стране.