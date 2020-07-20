В институте им. Гамалеи и Сеченовском университете отрицают, что у представителей элиты был доступ к вакцине

В институте имени Гамалеи и Сеченовском университете отрицают, что у представителей элиты был доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса. Об этом ранее написало агентство Bloomberg, сославшись на собственные источники.

«Это спекуляция», — заявил Вадим Тарасов, директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета, там тестируют вакцину, разработанную центром Гамалеи. Тарасов пояснил, что в апреле, когда, по информации агентства Bloomberg, у представителей политической и деловой элиты якобы появился доступ к вакцине, еще не были проведены доклинические исследования. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи также заявили, что ничего не знают про крупных, да и про мелких бизнесменов тоже. Вакцину получали добровольцы, официально включенные в испытания. В гражданский оборот она еще не выпущена.

Агентство Bloomberg утверждает, что ему удалось убедиться в том, что десятки человек, чьи имена не называются, делали прививку, чтобы не ограничивать себя в общении и встречах. Доступ к вакцине был, в частности, у сотрудников «Русала» и «Фосагро», а также у правительственных чиновников.

В Минздраве заявили, что применение вакцины от коронавируса вне рамок исследования пока невозможно. После их завершения ей еще предстоит пройти процесс государственной регистрации.