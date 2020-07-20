Оперативный штаб по коронавирусу отчитался о снижении количества новых случаев заболевания в России

Однако в отдельных регионах, напротив, зафиксирован резкий рост.

За сутки в России впервые с апреля выявили меньше 6 тысяч заразившихся коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Из них в Москве – 578. Пятый день подряд в столице фиксируют менее 600 новых случаев в сутки. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 777 тысяч. Число тех, кто выздоровел, превысило 553 тысячи. Однако по данным, властей, в Приморье суточное количество заражений коронавирусом выросло почти вдвое –до 92 человек, а в Хабаровском крае недельный темп роста заражений коронавирусом и вовсе вырос почти в 10 раз – до 16,5%, сообщила сегодня глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Агентство ТАСС напоминает, что в регионе недавно ослабили карантинные меры и разрешили открыть в ограниченном формате детские сады, фитнес-клубы, торговые залы, а также летние веранды каф и ресторанов. Участников массовых акций в поддержу арестованного губернатора Сергея Фургала власти также призывали разойтись из-за угрозы коронавируса

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 85 – минимальное количество с мая, утверждают в оперативном штабе. Общее число жертв новой инфекции превысило 12 тысяч.