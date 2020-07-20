Директор ФБК: Сотруднику ФБК Шаведдинову не дают выходить на связь с родными

Сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Руслану Шаведдинову, которого полгода назад насильно отправили служить в армии на архипелаг Новая Земля, не дают связываться с родными. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор ФБК Иван Жданов.

«Как только он уехал, как только судебное заседание закончилось, он не выходил на связь. Ему просто не дают телефон, хотя у каждого служащего есть возможность в выходные пользоваться связью, связью с родственниками. Видимо, нам придется опять судиться, опять пытаться вытащить его с Новой земли в Архангельск», — сказал он.

Ранее Архангельский гарнизонный военный суд отклонил иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на запрет использования средств связи во время срочной службы в удаленной воинской части на Новой Земле.

В конце декабря прошлого года после обыска у него в квартире Руслан Шаведдинов сутки не выходил на связь. На следующий день Фонду борьбы с коррпуацией удалось узнать, что их сотрудник находится на архипелаге Новая Земля, где он будет проходит срочную службу.