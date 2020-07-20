Юрист Вайпан утверждает, что суды не исполняют постановлений КС о жилищных компенсациях жертвам советских репрессий

Юрист Григорий Вайпан утверждает, что московские суды не исполняют постановлений Конституционного суда о жилищных компенсациях жертвам советских репрессий. Он представляет интересы нескольких истцов по этому вопросу. По его словам, на прошлой неделе московские суды дважды выносили решения, которые противоречат позиции КС по поводу прав репрессированных, — пишет ««Коммерсантъ». Одновременно стало известно, что правительство внесло в Госдуму вариант законопроекта о компенсациях жертвам репрессий, который до этого полностью раскритиковали правозащитники, юристы и члены президентского Совета по правам человека.
2020-07-20T11:33:57+03:00
2020-07-20T11:36:24+03:00
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11:33, 20 июля 2020
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