Суд в Петербурге арестовал на 20 суток местного активиста Мусина за плакат с надписью «Меняй власть, а не Конституцию»

Суд в Петербурге арестовал на 20 суток местного активиста Евгения Мусина за плакат с надписью «Меняй власть, а не Конституцию». Как пишет интернет-издание «Медиазона», плакат растянули на Невском проспекте в минувший четверг. В ночь на субботу Мусина и активистку Марину Кен задержали и отвезли в отдел полиции. На них составили протоколы по статье о повторном нарушении правил проведения акции.