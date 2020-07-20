СК сообщил о признании еще в двух убийствах со стороны экс-полицейского Попкова, известного как «ангарский маньяк»

Следственный комитет сообщил о признании еще в двух убийствах со стороны экс-полицейского Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк». Он уже отбывает два пожизненных срока.

Преступления, в которых, по данным иркутского СК, сознался Попков, были совершены свыше 20 лет назад. Он, как отмечается, сам написал явки с повинной. Речь идет о гибели 56-летней женщины, которая до последнего времени считалась пропавшей без вести. Попкову уже предъявили обвинение. По второму же эпизоду следователи собирают доказательства. Подробности они не уточняют.

Попков, по версии следствия, совершал свои преступления с 1992 по 2010 год. К моменту ареста он находился в звании лейтенанта МВД. Свой первый пожизненный срок по обвинению в убийстве 22 женщин он получил пять лет назад. Однако в ходе расследования первого дела Попков начал давать все новые и новые показания. По второму делу «ангарского маньяка» признали виновным еще в 56 убийствах и приговорили к очередному пожизненному сроку.

Отмечалось, что своих жертв Попков высматривал на ночных улицах Ангарска, а их обезображенные тела с признаками насилия обнаруживали случайные люди.

Для расследования новых эпизодов Попкова этапировали из Мордовии, где он отбывает пожизненное заключение, в Иркутскую область.