Во Владивостоке участник акции в поддержку Сергея Фургала арестован на пять суток

Митинги в защиту губернатора Хабаровского края проходят в восточных регионах страны уже вторую неделю.

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал Антона Ресина, участника акции в поддержку губернатора Хабаровского края, которая прошла во Владивостоке в воскресенье. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на местных активистов. Ресина признали виновным по статьям о неповиновении сотруднику полиции. Активисту назначили арест на пять суток.

Сам Ресин рассказал, что при задержании его избили, причем наносили удары целенаправлено кулаком в лицо. Кроме того, на судебное заседание не пустили адвоката Ресина, который теперь планирует подавать жалобу. Как рассказала Коммерсанту местная активистка Екатерина, у арестованного через два дня должна была состояться защита диссертации. Антон Ресин является научным сотрудником Дальневосточного отделения РАН.

Напомним, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в убийствах и покушениях 15-летней давности. В четверг Мосгорсуд оставил его под арестом.