Российские военные говорят, что завершили клинические испытания вакцины против коронавируса

Сегодня выписали группу добровольцев, которые перенесли инъекции. В Минобороны говорят, что ни у кого из участников эксперимента осложнений или побочных эффектов не выявлено. Впрочем, результаты еще предстоит оценить экспертам эпидемиологического центра имени Гамалеи, — сказал телеканалу «Звезда» руководитель военного госпиталя имени Бурденко, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Испытания, по словам Крюкова, проходили около 40 дней.



Американское агентство Bloomberg написало, что допуск к экспериментальной вакцине еще в апреле могли получить представители российской политической и бизнес-элиты. Однако в организациях, которые проводили эксперимент, это отрицают, — передает агентство «Интерфакс».