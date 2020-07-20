Журналист «Медиазоны» Френкель не признает обвинений в неповиновении полиции

Фотограф, корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель, которому полицейский сломал руку на избирательном участке во время голосования по поправкам к Конституции, не признает обвинений в неповиновении полиции. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, не признаю. Никаких требований на избирательном участке в мой адрес от полиции не было, я был поставлен перед фактом, что я буду удален. Нарушал ли я самоизоляцию? Я аккредитованный на выборах журналист, выборы проводятся официально, какое здесь нарушение самоизоляции… Что касается вмешательства в работу членов комиссии – это обвинение, которое придумали, чтобы оправдать как-то требование о моем удалении», — сказал он.

Д.Френкель добавил, что из-за перелома не может двигать рукой, у него не работает плечо и локоть. Реабилитация, по словам журналиста, займет несколько недель.

Сотрудники МВД вызвали в отдел журналиста Давида Френкеля, чтобы составить на него три административных протокола. Его обвиняют в неповиновении полиции, вмешательстве в работу избирательной комиссии и нарушении режима самоизоляции. Во время голосования по поправкам в Конституции Френкель приехал на участок из-за сообщения о нарушениях. Сотрудник полиции Денис Дмитриев попытался выдворить его и сломал ему руку, как сообщает портал «Медиазона».