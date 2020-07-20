В центре им. Гамалеи говорят, что им неизвестно, получали ли представители российской элиты доступ к вакцине

В центре имени Гамалеи говорят, что им неизвестно, получали ли представители российской элиты доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса. Директор центра Александр Гинцбург предложил агентству Интерфакс обратиться за комментариями в Минздрав. В свою очередь, в Сеченовском университете, где также проводятся испытания, отрицают, что еще в апреле группе предпринимателей, топ-менеджеров и чиновников могли сделать инъекции. Американское агентство Bloomberg ранее утверждало, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни представителей элиты.
2020-07-20T10:34:38+03:00
2020-07-20T10:34:38+03:00
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10:34, 20 июля 2020
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