В центре им. Гамалеи говорят, что им неизвестно, получали ли представители российской элиты доступ к вакцине

В центре имени Гамалеи говорят, что им неизвестно, получали ли представители российской элиты доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса. Директор центра Александр Гинцбург предложил агентству Интерфакс обратиться за комментариями в Минздрав. В свою очередь, в Сеченовском университете, где также проводятся испытания, отрицают, что еще в апреле группе предпринимателей, топ-менеджеров и чиновников могли сделать инъекции. Американское агентство Bloomberg ранее утверждало, что в процесс вакцинации были вовлечены сотни представителей элиты.